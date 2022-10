CUENTO CHINO. Juan Carlos Varela insiste que a él no lo podía investigar la Fiscalía Especial Anticorrupción, porque es diputado del Parlacen. Si, a pesar de haber ganado las elecciones de mayo de 2014, no se convirtió en presidente hasta que se juramentó en el cargo, ¿por qué trata de hacernos creer que se convirtió en parlamentario centroamericano sin haber sido investido? ¿Acaso fue por arte de magia? Hay que reconocer que cuando un antecesor suyo planeó entrar a la “cueva de ladrones”, lo primero que hizo fue juramentarse en ella. Con todo y que estaban de vacaciones en ese foro.

PINTAO. El Ejecutivo objetó el proyecto de ley que crea el festival del sombrero pintao, porque el Ministerio de Trabajo (entidad que le toca aportar fondos de su presupuesto para la celebración del evento) no fue incluido en su correspondiente patronato. En la Asamblea, han acogido esta “recomendación”. ¿Cuál es el afán de las autoridades? El sombrero pintao ya está en la lista de patrimonio inmaterial de la Unesco. ¿Necesitan crear un festival por ley? Si este fuese un proyecto para poner fin a la pobreza, salvar la CSS o reactivar la economía no habrían tenido tanto apuro.

