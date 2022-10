ALIANZA. Una vez más, el periodista Rolando Rodríguez es sujeto de campañas anónimas de difamación, con nuevos y viejos argumentos: que tiene un presunto pacto secreto con el innombrable, que chantajea a funcionarios, que su casa en Penonomé es producto del cobro de coimas, etc. Y una vez más, no dan la cara, sino que se esconden detrás de nombres falsos. ¿Qué será lo próximo? ¿Que el periodista es socio del Súper 99 de Penonomé? Todo esto huele a que dos delincuentes unen fuerzas para destruir a un enemigo en común.

MANDADERO. Ahora resulta evidente lo que dijimos hace unos días en esta columna, sobre la participación de Alfredo Vallarino en la Asamblea, en la cual manifestó su desacuerdo con la ley de extinción de dominio. Su amo ha dicho: “ Tal como está redactada la ridícula propuesta de ley de extensión (sic) de dominio, al VP y todos sus familiares, con una simple denuncia o llamada anónima, les quitan todo lo que les costó décadas hacer ok ”. No se sabe si Martinelli verdaderamente habla de su ahora dizque archienemigo o de él mismo.

