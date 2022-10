CUOTA. A propósito del PRD, este fin de semana, en medio del desastre de los coletazos de “Julia”, los PRD celebraron -con bailes incluidos- que inscribieron a 51 mil personas en el partido. Lo que no dicen es que impusieron la cuota de 100 personas por cada alto funcionario. Con razón cualquier funcionario que no siga la línea del PRD no dura en el gobierNito.

