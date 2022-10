EXPERTO. La “sorpresa” de la tarde no fue la salida de la canciller Erika Mouynes del cargo, sino que Alfredo Vallarino a.k.a. “Roba Rolex”, haya ido hasta la Asamblea Nacional a expresarle a los diputados su desacuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio. De ser aprobada esta norma las autoridades tendrían la potestad de disponer de los bienes obtenidos con dinero mal habido. ¿Lo habrá mandado su amo? Increíble, el ratón enseñándole a los gatos cómo, es que se come el queso.

You May Also Like