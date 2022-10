IRONÍA. Hace ocho días, en Capira, el presidente de Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux anunció que la junta directiva de dicho partido había dado el aval para que en ese circuito no se hicieran primarias y, aprovechando el meeting presentó al candidato de CD para diputado. Acto seguido Yanibel quien no tendría el respaldo de CD para una posible candidatura le respondió: “Si no tienes liderazgo para competir, no distraigas la atención. En la inevitable primaria te vamos a ahogar en votos”. Tres doritos después Ábrego organiza su propio meeting en Capira y lleva a Ricardo Martinelli de respaldo. Entonces, ¿Quién es el que no tiene liderazgo?

OJO. Hablando de Ricardo Martinelli en su intervención en Capira dijo: “Cometí muchos errores, aprendí mucho…”, al referirse a su gestión en la presidencia. ¡Cuidado! que de arrepentidos está lleno el infierno.

FACTURA. A propósito de arrepentidos, como se había anunciado en esta columna el alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla ha regresado al PRD. Está visto que la crisis de liderazgo en el PRD los hace aceptar lo que sea. O es que a ellos se les ha olvidado que Valdés Carrasquilla saltó a CD durante el gobierno de Ricardo Martinelli, luego de que su gestión era investigada por la Contraloría a propósito de denuncias de no depositaba el dinero de la recaudación en las cuentas del municipio y que se le abrió un proceso legal por el faltante de $250 mil. Curiosamente tres meses después, se declaró un sobreseimiento a su favor. ¡Buen salto!

LO MISMO. Lo dicho, la dirigencia del PRD cada vez cae más bajo y así quedó demostrado con la tripleta de Huevito Pineda, Valdés Carrasquilla y Gaby Carrizo. Dime con quién andas… y te diré quién eres.

YO, YO Y YO. Mientras el mal tiempo tenía a todo el sector de Tierras Altas en alerta por deslizamientos y crecida de los ríos, el vicepresidente, que está abiertamente en campaña, publicó en sus redes junto con un video en el que se le veía rodeado de algunos copartidarios: “Seguimos en la provincia de Chiriquí, dando la bienvenida a los nuevos adherentes del @PRDesPanama.” Queda claro cuáles son las prioridades de Carrizo, ¿O, no?





