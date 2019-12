VERGONZOSO. El director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, hizo gala de su falta de sensibilidad para con las mujeres víctimas de la violencia por causa de su género. Luego de darse a conocer los detalles del último caso de feminicidio, Miranda solamente se le ocurrió advertir que las mujeres deben saber escoger mejor a su pareja. Pareciera que no se ha enterado del grito universal de la mujeres de que no son culpables de este tipo de violencia en su contra. Eso de proteger y servir como que se le ha quedado grande al director de la Policía.

RABO DE PAJA . Por cierto que la diputada dijo que fue a la Comisión a interrogar a Caraballo, pero este tuvo que solicitarle repetidamente que lo dejara responder sus preguntas. Hay gente que disfruta más oyéndose a sí misma que escuchando a los demás. Por ejemplo, Rodríguez se quejó de que “a los pobres sí les cae la ley, pero a los delincuentes de cuello blanco nunca les ha caído la ley”. Parece haber olvidado cómo defendió a su amigo encopetado con frases como “violación del debido proceso” o “manipulación de evidencias”, etc. Efectivamente, es como ella dice: a los de cuello blanco no les cae la ley.

RUIDO, PERO POCAS NUECES. La diputada Zulay Rodríguez tuvo un intercambio con el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Roberto Ábrego, cuando este último le pedía orden al momento de interrogar al candidato a suplente del procurador, Javier Caraballo. En algún momento, Rodríguez dijo saber cómo actuaba Caraballo: intimidando a los jueces; pero luego dijo que no lo conocía, porque cuando ella fue jueza, él nunca iba a las audiencias. ¿En qué quedamos? ¿Lo conoce o no lo conoce? ¿O son bochinches?

