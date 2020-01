Taco Bell subirá salarios para atraer a trabajadores

Se necesita: gerente de restaurante. Salario competitivo: 100 mil dólares.

Esta suma de seis cifras no se ofrece en un establecimiento de alta cocina con elogios culinarios, sino en la cadena de comida rápida Taco Bell. En medio de un mercado laboral cada vez más difícil, la compañía apuesta a que un salario más alto la ayudará a atraer trabajadores y a mantenerlos.

La cadena de restaurantes, propiedad de Yum! Brands Inc., probará el salario más alto en restaurantes selectos en la región del medio oeste y el noreste de EU, y también un nuevo rol para los empleados que desean experiencia en liderazgo pero que no quieren el cargo de gerente. Se trata de otro ejemplo de cómo el desempleo bajo está cambiando la imagen de la comida rápida, que durante décadas se ha visto como el trabajo por excelencia de bajos salarios. Restaurantes como Darden Restaurants Inc., el propietario de Olive Garden, y Shake Shack Inc. han denunciado que la inflación laboral está perjudicando los márgenes. En noviembre, la tasa de desempleo cayó al 3.5%, igualando la más baja desde 1969, mientras que los ingresos medios por hora subieron y excedieron las proyecciones. Taco Bell también anunció planes para hacer que todos los envasados para clientes sean reciclables, biodegradables o reutilizables para 2025.