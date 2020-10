Tacla tumbará acuerdo de delación de André Rabello

“Te confirmo que estoy a disposición para declarar y colaborar con lo que fuera necesario. Hasta la fecha de hoy, desafortunadamente no fue posible porque nunca me llegó ningún pedido, ninguna solicitud desde Panamá para declarar”, sostiene Tacla Durán en un video que se grabó de su reunión con Rodríguez y Ortíz.

En septiembre de 2019, la diputada Zulay Rodríguez y el abogado Roniel Ortíz se encontraron con Tacla Durán en Europa, y el ex asesor financiero de Odebrecht se ratificó de las denuncias contra el ex presidente Varela y que tenía las pruebas, si la fiscalía panameña se lo solicitaba formalmente.

‘No puedo aceptar que la Fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo informal. Cuando pedí que la colaboración de este país fuera oficial, ya no me volvieron a llamar’, denunció Tacla Durán en 2017.

En ese entonces, Tacla dejó en entredicho que habría una complicidad entre la ex procuradora, Kenia Porcell y su fiscal Tania Sterling, para encubrir al ex presidente Varela de los pagos que supuestamente recibió de Odebrecht.

“Estas declaraciones son falsas y reafirmamos que Varela Hermanos, S.A. no ha recibido, directa o indirectamente, a través de nuestros proveedores, dichos pagos de la empresa Odebrecht”, respondió en un comunicado la empresa de la familia del ex presidente Varela en 2017.

