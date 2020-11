Tableños celebran los 199 del grito de insurrección

Sin desfiles ni grandes actos , el pueblo tableño conmemor ó 199 años del llamado g rito de insurrección del 8 de noviembre de 1821. Se trata de una fecha de gran importancia para el distrito de Las Tablas , que celebra l a organización de un grupo de moradores del lugar para gestar el movimiento independentista. Aunque sin desfiles con delegaciones de todo el país como es tradición, la s autoridades organizaron un acto muy sobrio para no dejar pasar por alto la fecha. Con esto se inicia la organización del bicentenario de la Independencia de Panamá de España , el próximo año. A pesar de la p andemia por COVID-19 , los tableños pidieron a la organización de los actos del bicentenario, no excluir a los próceres tableños de esta fecha y de los actos que se realizarán.

