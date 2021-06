Tabla de mareas de la Covid-19

De tal suerte, que para enfrentar los oleajes de la Covid-19, tenemos dos principales estrategias, una a nivel comunitario y otra a nivel personal. La vacunación masiva es el rompeolas comunitario y la decisión de vacunarse es el salvavidas personal. Ninguna de las dos estrategias es perfecta. Así pues, siempre habrá ahogados, por no saber nadar o por no querer usar salvavidas o aun por ser incautos. Y luego, por supuesto, estarán el mal tiempo y los cambios climatológicos fuera de nuestro control.

Esta analogía de las mareas me sirve para abordar un tema preocupante, que es motivo de innumerables preguntas y consultas periodísticas con respecto a la Covid-19. ¿Vamos a tener una tercera ola? ¿Una cuarta? ¿Va a ser peor que la anterior? ¿Volverá la cuarentena y el colapso del sistema de salud? Sugiero apoyarnos en la ciencia de la epidemiología para entender que, cual océano, las epidemias tienen oleajes y patrones de mareas que se pueden analizar y enfrentar. He aquí las famosas curvas epidemiológicas tan familiares en los noticieros.

You May Also Like