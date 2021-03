¿´Ta o no ‘ta con el sello? Kenny Man aún aparece en catálogo de Universal Music

Al preguntarle a Patricia Ryan, de RR.PP. de Universal en Panamá, solo nos dijo que ha preguntado sobre este tema y no le han dado respuesta alguna. “No se ha hablado de él, nadie me ha dado ninguna explicación”.

Pero de un tiempo para acá muchos seguidores se han preguntado ¿porqué la disquera no lo promociona?, ¿qué está pasando con Kenny?, ¿porqué si ha lanzado nuevos temas la disquera no los ha promocionado afuera?… Todas estas interrogantes nos llevaron a investigar.

You May Also Like