‘T-Minus’, la app con la que no volverás a perderte un lanzamiento espacial

Si el individuo lo desea, puede ver antiguos y próximos lanzamientos de SpaceX, NASA, ULA, etc. a través de unos vídeos de alta definición y transmisiones en vivo. Asimismo, si no quiere dejar pasar por alto algún evento, se puede usar un widget en la pantalla de inicio del iPhone para recordar la próxima fecha de lanzamiento .

La aplicación ofrece el seguimiento de lanzamientos espaciales, eventos, noticias, vídeos y notificaciones automáticas para que los usuarios no se pierdan ningún detalle. Además, T-Minus no está afiliada con empresas espaciales.

Para no dejar pasar por alto estos momentos, se ha creado la aplicación ‘T-minus’ que solo está disponible para iOS . El objetivo de esta app es mantener a los usuarios actualizados a través de notificaciones y vídeos en directo para que no pierdan detalle de los acontecimientos.

