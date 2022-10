Sustancias para “fitness” provocan enfermedades

Los especialistas del INDEN recuerdan que cualquier dieta y ejercicios deben ser supervisados por un médico y no puede ser indicado por personal que no tenga los conocimientos, porque no es sólo aumentar la masa muscular, sino que debe ser de manera adecuada.

“Otra cosa que está pasando en los gimnasios y que incluso tengo pacientes que me han llegado al consultorio, es que están utilizando insulina, personas que no son diabéticas la ponen a inyectarse, porque la insulina es una hormona anabólica que ayudar a un efecto más anabólico”, dijo la doctora Hernández.

