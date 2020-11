Suspensión del Cuarto Puente; entre demandas y la falta de empleo

El Consorcio Panamá Cuarto Puente , integrado por China Comunications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD , ganó la licitación, al ofrecer la mejor propuesta técnica y económica con una inversión de $1,518 millones.

Alexander sostuvo que el cuarto puente “es un proyecto que con el tiempo se está desfasando, pues al ir la Línea 3 por un túnel y no pasar por el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, realmente el beneficio presente que implicaba (el cuarto puente) ya no es el mismo; y dado las dificultades de fondos financieros que se tiene.

Esta megaobra que estaba pactada para construirse en 54 meses iba a generar más de 3 mil plazas de empleo directo ya no se hará en el tiempo estipulado, luego que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander anunciara que por falta de financiamiento no había sido incluida en el Presupuesto General del Estado en el 2021.

