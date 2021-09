Suspendido el Brasil – Argentina por los cuatro jugadores que no cumplieron la cuarentena

Varios funcionarios irrumpieron en el Neo Química Arena de Sao Paulo con la intención de suspender el encuentro, argumentando que no podía disputarse el encuentro. El motivo detrás son esos cuatro jugadores argentinos que están señalados por no haber cumplido las medidas sanitarias pertinentes. La policía federal de Brasil, de hecho, quiere expulsarles y se ha presentado en el campo para evitar que salgan al campo.

