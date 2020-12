Suspenden vale digital a un número considerable de personas por incumplir medidas del Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes que ya hay un número considerable de personas a las que se les ha suspendido el vale digital por incumplimiento de las normas impuestas para evitar más contagios de coronavirus.

Igualmente, se han aplicado sanciones a diversos restaurantes durante los últimos días.

De acuerdo con el titular del Minsa, Luis Francisco Sucre, de 80 establecimientos visitados, se sancionaron 74 y se cerraron dos por violaciones a las normas de bioseguridad COVID-19.

El galeno hizo un llamado a la población para que este Día de la Madre eviten las visitas y de ser posible no se trasladen al interior del país por el riesgo de contagio.

Reconoció que ha sido un año difícil por las restricciones, en que ha tocado estar encerrados en casa y en el que se han registrado pérdidas económicas importantes.

“Se han perdido momentos de reunirnos con amigos, abuelos, primos, tíos y hermanos”, dijo Sucre durante el informe epidemiológico de COVID-19 de este lunes, que fue transmitido por cadena nacional.

“Lo que no ha sido fácil y que, en este momento, lo que más anhela la población es tener espacio de alegría para poder compartir con sus seres queridos, por lo que pido a todos que miren más allá, una mirada de trascendencia y que, por esas ansias de celebrar, no vayan a contagiar a sus familiares y amigos”, agregó.

Sucre aceptó que no ha sido fácil imponer medidas de restricciones.

“Hoy parece que vemos una luz al final del túnel, puede ser más difícil, no me gustaría ser yo el que deba decir de manera permanente que tenemos que restringir o dar regaños, pero me ha tocado, la historia me ha puesto aquí en este puesto tan difícil y estoy convencido que debo seguir. Como ser humano y como ministro de Salud, lo que quiero es no tener que hacerlo más, pero eso solo lo vamos a hacer cuando logremos entre todos como equipo, el control de la situación”, destacó.

El ministro dijo que la tecnología brinda hoy la posibilidad de las video llamadas, las reuniones por Zoom y otras acciones que se pueden poner en práctica para evitar el contacto físico que puede llevar a un contagio.

“Recordemos las medidas de bioseguridad, y sobre todo el distanciamiento físico, evitar abrazos y besos. Hay que tener presente que el uso de la mascarilla es obligatorio, no olvidemos el alcohol y el gel alcoholado, así como el constante lavado de manos”, mencionó

El ministro volvió a referirse a la burbuja del hogar.

“Debemos tener en cuenta que la burbuja del hogar es la que está compuesta por las personas que residen bajo el mismo techo y que no incluye a hermanos, primos, tíos, amigos, vecinos y otros, a pesar de la relación de amistad que tengamos con ellos”, destacó.