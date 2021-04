Suspenden revisión de denuncias contra magistrados

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional suspendió ayer la sesión en la que revisaría al menos 10 denuncias o querellas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido a la presencia de periodistas.

La reunión fue suspendida hasta nuevo aviso, después de una discusión entre el presidente de la comisión, Roberto Ábrego, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Juan Diego Vásquez, independiente.

Aproximadamente media hora después de que comenzara la reunión, Vásquez permitió el acceso de los periodistas al auditorio y Ábrego no estuvo de acuerdo.

Alegó que la reunión se llevaría a efecto a puertas cerradas, ya que se abordaría un tema judicial, con rango de confidencialidad, y solo podían estar presentes los diputados de la comisión.

Vásquez le preguntó entonces en qué ley se basaba para tomar esa decisión. “Dónde dice que es confidencial, instrúyame, instrúyame”, le preguntó. “Dígame qué artículo de la ley o qué ley dice que la sesión judicial es confidencial. Instrúyame”, insistió.

Ábrego se limitó a responder que ellos [los miembros de la Comisión de Credenciales] son jueces naturales; a lo que Vásquez le preguntó que cómo iba a haber un juez en la sesión, si no se realizaba un proceso.

Aunque no se dieron detalles a los medios de comunicación presentes, trascendió que, en general, las denuncias contra los magistrados que serían analizadas incluían a todos los miembros del pleno de la Corte e inclusive a algunos de los suplentes de estos.

Reacciones

Luego del intercambio de opiniones entre Ábrego y Vásquez, el también diputado del PRD Jairo Bolota Salazar se pronunció sobre el particular. “Yo no sé por qué no los dejaban entrar a ustedes –los periodistas–. Yo expuse que lo dejaran entrar, porque a pesar de que muchas veces he diferido con ustedes, su presencia hace que este proceso sea más público y transparente” dijo.

No quiso dar declaraciones sobre la postura del presidente de la Comisión y dijo desconocer por qué se quería efectuar la sesión a puertas cerradas.

Por su parte, Ábrego aseguró que no se le impidió el acceso a los medios, ya que estos, dijo, son fundamentales. “Esta es una sesión judicial especial, en la que la comisión está instituida como un tribunal jurisdiccional, en el que se va a admitir o no los procesos contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El criterio mío es que puede ser privada. Las reglas indican, igual que en la Corte, que en los procesos de admisión de denuncias contra diputados no pueden entrar los medios”, insistió.

Aseguró, además, que la sesión fue suspendida porque en la Comisión estaban participando diputados suplentes, debido a que los principales estaban en el pleno de la Asamblea y eso no se puede hacer.

Archivos

En la última sesión de la Comisión de Credenciales para asuntos judiciales, el martes 23 de marzo pasado, los diputados decidieron archivar cinco denuncias contra dos magistrados de la Corte.

Estas acciones legales habían sido interpuestas contra los magistrados José Ayú Prado y Cecilio Cedalise, y no fueron admitidas por los miembros de la Comisión, porque estos concluyeron que no cumplían con los requisitos mínimos.

Los diputados votaron de forma unánime para archivar las denuncias, que habían sido presentadas por los abogados José Rodríguez y Carlos Jones Robinson.