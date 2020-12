Suspenden las visitas en todas las cárceles del país

Suspendidas. Así quedarán a partir de hoy las visitas de familiares de privados de libertad en todos los centros penitenciarios del país.

La información la dio a conocer la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno. Agrega que las visitas se reanudarán a partir de enero. Mientras que en La Joya, La Joyita y La Nueva Joya, habrá nuevas reglas: desde el 4 de enero de 2021, las visitas serán una vez por mes, solo por 30 minutos, y por turnos.

En La Joyita, por ejemplo, los días de visitas serán del 4 al 8 de enero de 8:00 a.m., a 4:00 p.m.

En La Joya serán del 11 al 15 de enero desde las 8:00 a.m. hasta las 12:45 mediodía. Mientras que en el sector C de la Nueva Joya se permitirán visitas del 4 al 14 de enero entre 9:00 a.m. a 2:30 p.m. En tanto, los sectores a,b (pabellón de máxima 1, patio 2) y tendrán visitas del 18 al 22 de enero, en horario de 9:00 a.m., a 2:30 p.m.

Las visitas para los otros sectores se permitirán del 25 al 29 de enero en el mismo horario.

Según la Dirección General del Sistema Penitenciario estas reglas son temporales y buscan evitar las aglomeraciones en los puntos de entrada de los centros penitenciarios para prevenir la propagación de la Covid-19.

A la fecha, 2 mil 728 reos se han contagiado con el virus y se han registrado seis muertes.