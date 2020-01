Suspenden la comercialización del fármaco ‘Picato’ mientras se revisa un posible riesgo de cáncer de piel

Con este contexto, el PRAC ha pedido no iniciar nuevos tratamientos y valorar el uso de otras alternativas terapéuticas ; informar detalladamente a los pacientes tratados con ‘Picato’ para que ante la aparición de nuevas lesiones cutáneas consulten a su médico; no dispensar este medicamento e informar a los pacientes de que deben acudir a su médico; y que los pacientes que estén utilizando actualmente ‘Picato’ deben suspender su aplicación y consultar a su médico.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado sobre la suspensión de la comercialización a nivel europeo , como medida de precaución, del fármaco ‘ Picato’ , un medicamento tópico indicado para el tratamiento de la queratosis actínica no hiperqueratósica y no hipertrófica en adultos, mientras evalúa si su aplicación aumenta el riesgo de cáncer cutáneo .

You May Also Like