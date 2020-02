Suspenden audiencia por supuesta mala praxis en hospital de La Chorrera

Decepcionada. Así dijo sentirse Elzebir Montenegro, madre de la menor de siete años, Sofia Bordones Montenegro, quien falleció en octubre del 2018, en un caso de presunta mala praxis médica, luego de que fuera suspendida la audiencia de imputación de cargos.

A la audiencia programada para las 9:00 a.m., en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Panamá Oeste, no asistió el galeno presuntamente involucrado, al igual que su abogado al no haber sido notificados.

Elzebir Montenegro indicó que aun cuando el Ministerio Público (MP) aseguraba haber solicitado en octubre del 2019, fecha de audiencia, en enero del 2020 la Oficina Judicial del SPA, negó que ello hubiera sido agendado.

Un problema en la comunicación

Sofía Bordones, ingreso el 11 de abril a la policlínica Santiago Barraza de la Caja de Seguro Social (CSS) en La Chorrera, por un cuadro de fiebre y vómito y posteriormente fue llevada al Hospital Nicolás Alejo Solano, donde falleció.

En abril de ese año, la familia de Sofía presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), por esta supuesta negligencia médica.Ajoortt Lezcano, abogada de la familia de la víctima, dijo haber tenido conocimiento de la fecha de la audiencia por su cliente.

Indicó además, que la Oficina Judicial no había procedido a notificarle de la audiencia debida a que el MP no suministró las direcciones, mientras que las direcciones de la contraparte no estaban actualizadas.

A criterio de la abogada se debe “ajustar la comunicación” entre la Oficina Judicial y el Ministerio Público.