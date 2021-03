suspende el envío de 250.000 dosis a Australia

El sistema de control cuenta con excepciones, como las exportaciones a países vecinos o de renta baja, y prevé que la decisión sobre si autorizar o no una remesa no se demore más de 24 horas. Bruselas cree “justo” tener acceso a toda esta información en las circunstancias actuales y piensa que las exportaciones serán permitidas en la mayoría de los casos . Solo se rechazarán “en circunstancias muy específicas”, cuando se detecten “incoherencias” que apunten a que esas vacunas deberían quedarse en el bloque de acuerdo con los contratos firmados entre la UE y las compañías.

Tal como adelanta el Financial Times, el Gobierno italiano habría comunicado esta decisión a finales de la semana pasada, y la Comisión, que tiene potestad para hacerlo, no se habría opuesto a ello. El sistema de la UE para controlar la exportación de dosis viene desde la polémica con AstraZeneca , pues se sospechó que la farmacéutica derivaba a terceros países dosis que le correspondían a la UE.

