Susana Molina revela en qué se gastó el dinero del maletín de ‘Gran Hermano 14’

Antes de concursar en La isla de las tentaciones, Susana Molina ya había conquistado al público de Mediaset. En 2013, la influencer se proclamaba ganadora de Gran Hermano 14, reality donde fue galardonada con un maletín de 300.000 euros. Ahora, la empresaria ha querido desvelar en qué se gastó el dinero y qué hizo tras finalizar su etapa en la casa de Guadalix de la Sierra.

Molina, de 29 años, ha publicado un nuevo vídeo en su canal de Mtmad, en el que se dedica a responder una retahíla de dudas de sus seguidores. La pregunta sobre qué fue de su vida después de GH era una de las más repetidas y, por ello, la murciana ha confesado en qué invirtió el premio: “Me lo gasté en vivir el primer año que vine a Madrid y no tenía un trabajo muy seguido”, avanza.

“Cuando yo salí de Gran Hermano nos vinimos a Madrid y a mí no me gustaba nada. No me gustaba el círculo en el que me movía, no me sentía cómoda, identificada, fatal… Prácticamente, el año que estuve en Madrid no salía de casa, no salía de fiesta. Estaba siempre en casa metida y tiraba de los ahorros que tenía. Me compré un coche”, confiesa en el vídeo.

Así, Molina decidió marcharse a vivir a Sevilla junto a Gonzalo Montoya, su pareja en aquel entonces, con quien vivió una relación de cinco años hasta que se produjera su ruptura en La isla de las tentaciones: “Yo me puse a trabajar en una tienda de ropa, era como una galería comercial de muchas cosas. Trabaja 40 horas semanales cuando ahí todavía se trabajaba por 50 horas semanales”, dice.

“Yo acababa de salir de Gran Hermano y de ganar el premio. Cobraba creo que, exactamente, 890 euros, porque era un contrato de prácticas. Me pasaba literalmente todo el día ahí metida”, sentencia en la grabación, que, como siempre, ha incluido entre los contenidos en su perfil, titulado Contigo síy dedicado a hablar de su nueva vida tras pasar por La isla de las tentaciones.