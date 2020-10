Susana Molina estalla contra sus compañeras ‘influencers’: “Hay quien promociona todo”

“He visto a niñas de 40 kilos anunciando una banda antipapada. ¡No pueden! Es un producto que no tiene ninguna base médica”, ha destacado. Y, según su opinión, este es uno de los motivos que provoca que haya gente que no se crea lo que se anuncia por Instagram .

Sin embargo, la ganadora de GH 14 ha asegurado que no acepta todas las promociones que le proponen. “Me gustaría que os dierais cuenta un poquito más de quién os promociona algo y quién os promociona todo , y que no metáis a todo el mundo en el mismo saco”, ha comentado refiriéndose a otras influencers.

