sus síntomas, causas y tratamiento

No existe un tratamiento específico para el síndrome del corazón roto. Sin embargo, en casi todos los casos se trata de una afección transitoria y temporal, que no tiene por qué repetirse ante nuevas situaciones estresantes. Adicionalmente, rara vez resulta fatal y existen estrategias de alivio sintomático.

Lo que le sucede a alguien que sufre este problema es similar al cuadro provocado por un infarto de miocardio, pero no es exactamente lo mismo. En el caso del síndrome de Takotsubo, las pruebas diagnósticas deberían arrojar que no se trata de una obstrucción coronaria , sino que se produce por una alteración en la morfología del ventrículo izquierdo.

You May Also Like