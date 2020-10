Sus hijas, la dura pelea de Israel Duffus

Detalló a través de sus historias de Instagram que el panameño trabajará con abogados en Estados Unidos y España, por lo que resultan altos los honorarios. “Además de eso, debo decir lo maravilloso que es Israel como padre. Desde el momento en el que entró a mi vida ha sido un hermoso modelo a seguir de mi hijo de 5 años. La manera de saber ponerse a nivel de un niño a jugar, apoyar, amar es algo mágico. No hay ninguna razón por la que Alexandra y Daniela no puedan sentir y compartir este ehrmoso y loco amor que su padre les tiene”, enfatizó su novia.

Ella se había mantenido en silencio porque pensó que no estaba bien ponerse en el medio de esta disputa, “pero cuando amas a alguien lo apoyas y ya fue demasiado tiempo. Ya no puedo fingir que esto no está afectando nuestras vidas”, explicó.

You May Also Like