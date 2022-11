sus constantes protestas al árbitro le dejan fuera

En su último partido como profesional y sin entrar en el once inicial… pero sin perder la esencia , así fueron los últimos 45 minutos de la carrera de Gerard Piqué, pues terminó expulsado sin vestirse de corto al descanso. El central catalán vio la primera parte desde el banquillo , pero no perdió detalle del encuentro e incluso participó, como ha hecho en muchos partidos de su carrera, en la batalla psicológica con el árbitro.

