sus apartamentos no valen nada y no pueden venderlos

Los edificios afectados no podrán obtenerlo hasta que completen las renovaciones, y sin ese certificado, los bancos no conceden préstamos hipotecarios a ningún potencial comprador. Y las propiedades, mientras sean calificadas como inseguras, t ienen un valor de 0 para esos bancos.

El problema es que sus propietarios no sólo tienen que afrontar cuantiosos gastos para reformar el edificio y que se adecúe a la ley, sino que están ‘atrapados’ en ellos: no los pueden vender.

