Survivor Series 2020 EN VIVO. Despedida de Undertaker de WWE

Bienvenidos todos los que gustan de la lucha libre porque este domingo es un día muy especial en WWE. Tras 30 años de legendaria trayectoria, el evento Survivor Series 2020 marcará el adiós de The Undertaker, además de la clásica batalla por la supremacía entre RAW y SmackDown por ser la mejor marca de la compañía.

WWE Survivor Series 2020 en vivo

20:39 ¡No llega la tercera! Un Future Shock DDT del escocés por poco le da la victoria en el evento estelar de Survivor Series.

20:37 ¡Dos! Por primera vez, McIntyre logra poner con la mirada a las lámparas a Reigns con un brutal SpineBuster, pero no es suficiente.

20:30 Ahora es el Campeón Universal el que dicta cómo se lucha, tiene sacudido al Campeón Mundial que ya recibió al menos tres veces el conteo de dos.

20:28 De inicio el control es para McIntyre, quien incluso le sonríe de forma desafiante a Reigns para intentar sacarlo de balance.

20:24 ¡Comienza la gran lucha estelar! Hay ambiente especial, se percibe como si viéramos el evento estelar de WrestleMania.

20:20 ¡The Scottish Psycho! Abran paso al Campeón Mundial que recién destronó a Randy Orton en RAW. Con ustedes: Drew McIntyre.

20:17 ¡Here comes The Big Dog! El primero en aparecer es el Campeón Universal, el que fuera fundador de The Shield y ahora es el dueño del patio llamado WWE: Roman Reigns.

20:15 ¡Turno del evento estelar! Los dos máximos campeones dentro de WWE están por chocar en una lucha digna de WrestleMania.

20:08 ¡EQUIPO RAW FEMENIL es el ganador! Increíblemente, Lana fue la única sobreviviente porque a Baszler la descalificaron y Nia Jax fue contada a 10 fuera del ring.

20:03 Del Equipo Femenil SmackDown solamente queda en pie Bianca BelAir, mientras que en RAW sobreviven Jax, Baszler y Lana.

19:56 Peyton Royce ahora es la eliminada al ser víctima del SharpShooter de Natalya.

19:54 ¡Bayley es eliminada! Sorpresivamente, la líder de la marca azul es la primera eliminada por Royce.

19:53 ¡Suplex afuera del ring! Movida arriesgada de Peyton Royce contra Bayley, a quien proyecta desde la tercera cuerda hacia donde están todas las luchadoras.

19:50 ¡Pobre Lana! A la bellísima luchadora no la dejan intervenir sus compañeras porque le dicen que “apesta”.

19:45 Seguimos completos en esta lucha de mujeres. Bayley es la capitana de SmackDown y Shayna Baszler con Nia Jax las de RAW.

19:37 Momento de la lucha de equipos femenil bajo formato de eliminación Tradicional 5 vs. 5.

19:32 ¡SASHA BANKS es la ganadora! Por primera vez logra derrotar a Asuka en el elenco principal de WWE y lo hizo con un toque de espaldas sorpresivo.

19:30 Buena lucha están dando tanto la Jefa como la Emperatriz del Mañana, ambas intentando la rendición de su oponente con las llaves características: Bank Statement y Asuka Lock.

19:20 The Boss es la que hasta ahora lleva ventaja, más castigo y control de las acciones.

19:15 Turno de las mujeres que imponen su ley en RAW y SmackDown: Asuka vs. Sasha Banks, ambas campeones máximas de sus respectivas marcas.

19:12 ¡BOBBY LASHLEY es el ganador! Lucha de un solo lado que se terminó con la rendición de Zayn ante la llave de sumisión estrella del afroamericano.

19:02 Ahora tendremos el combate entre Sami Zayn (Campeón Intercontinental) y Bobby Lashley (Campeón de los Estados Unidos).

19:00 En acto de deportividad, The New Day levanta los brazos a The Street Profits como ganadores de una grandiosa lucha de parejas que se inclinó para SmackDown.

18:57 ¡THE STREET PROFITS son los ganadores! Derrotan a los 10 veces campeones mundiales de parejas con su llave combinada Blockbuster.

18:55 ¡No llega la tercera! Gran secuencia en la que Xavier Woods castiga a Montez Ford con par de rodillas al abdomen, pero el conteo se queda en 2.99.

18:52 The Street Profits son los que llevan mano en los últimos minutos, pero el que más cerca estuvo del conteo de tres fue Kofi Kingston para los monarcas de la marca roja.

18:45 A ritmo bestial están ambas parejas, intercambio de castigo sin un claro dominador.

18:40 Tiempo de la lucha de Parejas. The New Day como campeones de RAW ante The Street Profits que son los mandones en SD.

18:36 ¡El EQUIPO RAW es el ganador! Barrida al equipo SmackDown porque los rojos no perdieron a uno solo de sus integrantes al despachar a todos los contrincantes.

18:31 ¡También se va Otis! Queda solamente Jey Uso por SmackDown para hacer frente a los cinco de RAW.

18:30 Están fuera Kevin Owens y King Corbin del Equipo SmackDown y esto se pone complicado para los azules.

18:20 Seth Rollins (SmackDown) es el primer eliminado al ponerse de rodillas para ser castigado y no participar junto al equipo de la marca azul.

18:15 Comienza la lucha en la que será ganador aquel equipo que logre sobrevivir con al menos uno de sus integrantes.

18:12 El Equipo SmackDown está conformado por Jey Uso, King Corbin, Kevin Owens, Otis y Seth Rollins.

18:07 El Equipo RAW está integrado por AJ Styles, Sheamus, Keith Lee, Riddle y Braun Strowman.

18:05 La primera lucha oficial del evento será el Tradicional 5 vs 5 de Survivor Series en formato eliminación. El Equipo RAW contra el Equipo SmackDown.

18:00 ¡COMIENZA WWE SURVIVOR SERIES!

17:51 ¡THE MIZ es el ganador! Elimina al último hombre en el ring que era Dominik Mysterio y así es como el dueño del maletín Money In The Bank se lleva la primera lucha de la velada.

17:41 ¡Ya eliminaron a Rey Mysterio! Sorpresivamente, Dolph Ziggler manda por encima de la tercera cuerda a la leyenda enmascarada.

17:40 Momento de la primera lucha en Survivor Series dentro del Kickoff y es al estilo Batalla Real con la participación de Rey Mysterio, Dominik Mysterio, The Miz y John Morrison, entre otros.

17:35 ¡Hay nuevo Campeón 24/7 de WWE! R-Truth pierde el campeonato que ha ido y venido de su cintura incontables veces, ahora con una botarga de pavo como poseedor del cinto.

17:20 El evento estelar de la noche será la lucha entre el Campeón de WWE y el Campeón Universal que representan a RAW y SmackDown, respectivamente: Drew McIntyre vs. Roman Reigns.

17:10 Una mesa compuesta por exluchadores como Jerry Lawler, Booker T y JBL rememoran algunos de los grandes momentos del Fenómeno, todos ellos habiendo compartido el ring con él.

17:00 Fue justo hace 30 años, un 22 de noviembre de 1990, que Undertaker debutó en WWE en Survivor Series como el “integrante misterioso” del equipo de Ted DiBiase… Y el resto es historia.

17:00 ¡Estamos en el Kickoff de Survivor Series! Durante una hora estaremos compartiendo lo más importantes a saber de este evento, que es denominado uno de los cuatro grandes de WWE y con una tradición superior a los 30 años.

Survivor Series 2020: Cartelera

Campeón de la WWE: Drew McIntyre vs Campeón Universal: Roman Reigns

Campeona Femenil de RAW: Asuka vs Campeona Femenil de SmackDown: Sasha Banks

Campeón de los Estados Unidos: Bobby Lashley vs Campeón Intercontinental: Sami Zayn

Campeones de Parejas RAW: Kofi Kingston y Xavier Woods vs Campeones de Parejas SmackDown: Montez Ford y Angelo Dawkins

Equipo RAW: AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y Riddle vs Equipo de SmackDown: Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins, y Otis.

Equipo Femenil de RAW: Nia Jax , Shayna Baszler, Dana Brooke, Mandy Rose y Lana vs Equipo Femenil de SmackDown: Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley y Natalya.

Batalla real entre elementos de RAW y SmackDown

DESPEDIDA de THE UNDERTAKER

