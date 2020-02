Surgen cuestionamientos por requisitos para que artistas logren actuar en el Carnaval de la capital

No obstante, indicó que “va mas allá”, porque luego de leer el documento no le era difícil concluir que la forma como esta redactado el documento para la contratación y los requisitos que les exigen a quienes tienen interés en participar en estas fiestas es como acostarlo en el lecho de Procusto, “ expresión proverbial​ que se refiere a quienes pretenden acomodar siempre la realidad a sus intereses o su visión de las cosa”, según datos de la antigüedad griega.

En ese sentido, Guerra, a quien se le dio acceso a este documento, expresó que no entendía la causa de la utilización de la palabra “patrocinio” porque no es un patrocinio, sino un pago en concepto de un servicio, en este caso, de una expresión artística y musical de los artistas nacionales o locales.

No obstante, para abogados como Silvio Guerra se trata de un documento excluyente porque no todos están en capacidad de cumplir con los requisitos que pide la ATP para contratarlos.

You May Also Like