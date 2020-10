Surge reclamo al acto público para el alquiler de carros a la Presidencia

Este cambio dejó por fuera a Servicios Turísticos Panameños S.A. (National) , que, de acuerdo al informe de la comisión, presentó el precio más bajo en los renglones tres (36 SUV), cuatro (38 sedanes), cinco (12 pick up) y seis (15 buses). Pero su oferta fue desestimada porque no aportó constancia de su experiencia en la prestación del servicio en el sector gubernamental en cantidades superiores al 50%. Representantes de esta compañía dijeron a este medio que ellos tienen 45 años de experiencia en el mercado.

Pero Global sustenta que el punto 10 del pliego dice que en este acto no aplica porcentaje de “onerosidad o riesgosidad”, lo que, a su juicio, evidenció “extralimitación” por parte de la comisión verificadora al hacer una recomendación fundamentada en un criterio no establecido. Añade que si bien es cierto que el precio que ellos ofertaron sobrepasó al de referencia, solo fue por 0.66% , cifra que no alcanza el 1% del total.

La compañía objeta específicamente que no se considerara su propuesta para el renglón tres [36 SUV] alegando que se extralimitó al considerar un aspecto que no se consideró en el pliego original. Mientras que un cambio introducido en una adenda, de acuerdo a representantes del sector, limitó la competencia y benefició a compañías que actualmente le alquilan carros al Ministerio de la Presidencia .

You May Also Like