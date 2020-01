Surfea por Panamá | La Prensa Panamá

“Lo que hago es pura responsabilidad social y no importa que no sea un campeón de surf, la idea es que se aporte para beneficiar la educación panameña”, añadió.

“El dinero lo utilizamos solo para el proyecto. Por el momento yo me sostengo con mis ahorros personales, pero en un futuro quisiera que esta idea se convierta en una organización no gubernamental”, agregó.

You May Also Like