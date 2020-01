Surcorea dice que no puede frenar armamentismo

MOSCU (EFE). —El embajador de Corea del Norte en Moscú, Pak Ui Chun, afirmó ayer que su país no puede cumplir sus compromisos sobre no proliferación de armas nucleares “por culpa” de Estados Unidos y sus presiones sobre Pyongyang.

“La República Democrática Popular de Corea actualmente no puede cumplir sus compromisos derivados del tratado de no proliferación de armas nucleares, y la culpa de esta situación recae sobre EU”, señaló el embajador en una entrevista a la agencia rusa Interfax.

Según Pak, EU no solo ha incumplido los acuerdos alcanzados con Pyongyang para que éste no reanudara su programa atómico, sino que ahora incluso ”amenaza con asestar un golpe nuclear preventivo” contra Corea del Norte.

“En esta situación, no podemos cumplir el Tratado de No Proliferación, cuyo pilar es el compromiso de las potencias nucleares de no utilizar las armas atómicas contra los Estados que no poseen tal armamento”, subrayó el diplomático.

Agregó que la solución del llamado problema nuclear en la península de Corea “depende de la postura de EU”, pues en opinión de Pyongyang Washington “intenta descaradamente internacionalizar” este asunto en un ”ambiente de presión” sobre Corea del Norte.

Pak insistió en que el arreglo de este problema atañe exclusivamente a Pyongyang y a Washington, y lo único que pueden hacer otros países es “reclamar a EU que dé garantías de su seguridad” a Corea del Norte y entable diálogo con ella.

Primero “debemos tratar estos asuntos con EU y después habrá tiempo para estudiar la situación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”, recalcó el embajador de Pyongyang, que acaba de expulsar a expertos de esta agencia internacional.

Rusia exigió ayer a Corea del Norte que cumpla sus compromisos sobre no proliferación de armamento nuclear y calificó de “muy grave” la reanudación por Pyongyang de su programa atómico, susceptible de ser empleado militarmente.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Igor Ivanov, criticó a EU por “amenazar” y tratar de aislar al régimen norcoreano, al señalar que la única consecuencia de ello ha sido la actual escalada de tensión en Corea.

Para Moscú, explicó Ivanov, es muy importante “preservar y cumplir estrictamente” el acuerdo marco firmado en 1994 por EU y Corea del Norte y otros tratados internacionales que garantizaban el estatus de desnuclearización para la península coreana.