Superpronosticadores: la gente “normal” capaz de predecir el futuro

No está muy dispuesto a dar muchos detalles sobre los métodos, para que eso no influya en los resultados futuros, pero el investigador indicó que a menudo los predictores comienzan tomando una perspectiva “interna” del problema.

En lugar de contestar simplemente con un sí o con un no, ya que estos no pueden reflejar la incertidumbre inherente a la vida real, se les pidió que estimaran la probabilidad de que cada evento ocurriera.

“Unos chimpancés tirando dardos a los posibles resultados podrían haber conseguido unos resultados casi tan buenos como los de los expertos”. Así resumió el politólogo las conclusiones de su estudio al diario estadounidense The New York Times .

