‘Superman’ López gana en Méribel y Roglic prepara la sentencia final

Kuss, último escudero de Roglic, tenía tantas fuerzas que intentó irse en solitario hasta lo más alto de este Col de la Loze, un ‘HC’ de 21,5 kilómetros al 7,8 por ciento de pendiente media con rampas del 24 por ciento. Con Roglic vigilando a Pogacar, o a Richie Porte (Trek), el estadounidense no pudo descolgar, no obstante, a Miguel Ángel López.

You May Also Like