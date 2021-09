‘Superman’ López abandona La Vuelta en la penúltima etapa tras rebelarse contra su equipo, el Movistar

El esperpento del equipo Movistar lo dejó claro Enric Mas durante su conversación con las radios después de la etapa: no atacó para no sacarle más ventaja a López y, de hecho, no se había enterado de lo que había ocurrido.

El colombiano pugnaba por el tercer puesto, como poco, pero tenía a apenas 20 segundos a Enric Mas , el teórico jefe de filas del equipo, con el líder de la general Primoz Roglic más lejos. La jornada se le complicó mucho al no poder engancharse a la escapada que definió la jornada, y enseguida se vio que no se sentía a gusto.

