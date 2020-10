Superintendencia de Bancos establece reglas para el tratamiento de los créditos modificados

Por otro lado, se establece la constitución de una provisión genérica equivalente al 3% del saldo bruto de la cartera de créditos modificados, que incluye intereses acumulados no cobrados y gastos capitalizados, aplicada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de forma complementaria con las normas prudenciales establecidas en el Acuerdo No. 9-2020.

A través del Acuerdo No. 9-2020, se crea de forma temporal y excepcional una nueva categoría de riesgo denominada “Mención Especial Modificado”, en la cual las entidades bancarias deberán registrar la cartera de los créditos que hayan sido objeto de modificación conforme a los parámetros establecidos en el Acuerdo No. 2-2020.

La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), recientemente aprobó el Acuerdo No. 9-2020, a través del cual se modifica el Acuerdo No. 2-2020 “Que establece medidas adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 4-2013 sobre riesgo de crédito”.

