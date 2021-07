Superintendencia de Bancos de Panamá multa con 1.25 millones de dólares al Bank of China

La Superintendencia también penalizó al Banco Azteca (Panamá) con con una multa de 5,100 dólares, y The Bank Of Nova Scotia, con 19,270.14 dólares, específicamente por incumplir al régimen bancario, basadas, en el caso del primero, en inspecciones que datan de 2019, y en el segundo a raíz de una denuncia administrativa.

