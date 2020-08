Superintendencia de Bancos advierte sobre posibles esquemas de fraude

Adicionalmente, la Superintendencia aclaró que estas supuestas empresas no han solicitado, ni cuentan con autorización de esta Superintendencia para el uso del nombre y logo de la Institución. Su uso no autorizado será objeto de las sanciones que correspondan, en atención a lo establecido en la legislación vigente.

“Informamos al público que estas supuestas empresas NO son entidades bancarias, por lo que no están reguladas ni supervisadas por esta Superintendencia. En consecuencia, no cuentan con Licencia alguna para ejercer el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá de conformidad con la Ley Bancaria”, manifestó la Superintendencia de Bancos de Panamá a través de un comunicado de prensa.

