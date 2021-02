Super Bowl: Mahomes no muestra debilidades de cara al domingo

En su corto tiempo como quarterback titular, Mahomes acumula quizá los mejores tres años que se han visto jamás. Incluyendo la postemporada. Ha lanzado para 15.922 yardas y 131 pases de touchdown y fue elegido por The Associated Press como el Jugador Más Valioso (MVP) en el 2018.

“Mahomes llena todas la casillas. Es difícil describir lo especial que es”, afirmó el analista de CBS Tony Romo, ex quarterback de los Cowboys. “No se me ocurre nadie en la historia a quien recuerdes con todo eso. Todos tienen un punto débil”.

Eso hace especial a Patrick Mahomes. No hay nada en lo que no sea de élite.

Algunos pasadores se han destacado en la bolsa de protección, como Tom Brady y Peyton Manning, pero no son adeptos a eludir a los defensivos. Otros han sido certeros, como Drew Brees o Joe Montana, pero les falta fuerza en el brazo. Hubo también mariscales de campo con brazos fuertes como John Elway o Brett Favre, quienes no siempre fueron los más precisos.

