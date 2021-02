Super Bowl 2021: Show de medio tiempo del SuperBowl LV: ¿Qué canciones cantó The Weeknd en el espectáculo?

Muchas gracias por seguir el directo del show de medio tiempo. En un espectáculo muy controversial, The Weeknd dividió opiniones en el Super Bowl LV.

Este fue el set list:

-Starboy

-The Hills

-I can’t feel my face

-I feel it coming

-Save your tears

-Earned It

-Blinding lights

Show de medio tiempo | ¡SIN INVITADOS! Así culmina el show de medio tiempo realizado por The Weeknd. ¿Qué te pareció?

“I SAID, OH, IM BLINDED BY THE LIGHTS” Para cerrar el show del descanso del #SBxFOX no podía fallar uno de los mayores éxitos de The Weeknd pic.twitter.com/HAzTc9mokq ? FOX Impacto NFL (@FOXImpactoNFL) February 8, 2021

Show de medio tiempo | El campo está plagado de bailarines y en medio de la noche, las luces destellantes lucen sobre los bailarines.

Show de medio tiempo | ¡EL HIT DEL MOMENTO! Con una gran coreografía, los bailarines dan pie a Blinding Lights.

Show de medio tiempo | En un gran performance, donde la banda sonora destaca, Weeknd canta Save your tears. Poco después Earned It.

Show de medio tiempo | Los espectáculos de luces es impresionante. Save your tears ayuda a poner ambiente.

Show de medio tiempo | De fondo se oye el sonido de Daft Punk…. Es I Feel it coming; pero Weeknd lo hace sin ellos.

Show de medio tiempo | Weeknd arranca cantando Th Hills. Luego Starboy se hace presente.

Show de medio tiempo | El show tiene como protagonistas a un coro monumental.

Show de medio tiempo | ¡ARRANCA EL SHOW DE MEDIO TIEMPO!

Previo | El escenario y las locaciones que utilizará Weeknd están más que listas, cuestión de par de minutos para que dé inicio el HT Show.

Terminó el segundo cuarto en el Raymond James Stadium y en solo unos momentos saldrá Weeknd al escenario para brindar su participación en el Super Bowl LV.

Los castigos están sepultando a Chiefs. Brady volvió a conectar un pase de anotación, esta vez fue para Antonio Brown. El marcador al descanso será de Chiefs 6-21 Buccaneers.

La defensiva de los Buccaneers se impuso en la zona roja y obligó a que Mahomes y Kansas City se conformaran con el gol de campo. Chiefs 6-14 Bucs.

Nos encontramos en los últimos seis minutos del segundo cuarto. Pero aún faltan las pausas comerciales. Por lo que comenzaría alas 19:00 horas del CENTRO y 20:00 horas del ESTE.

Los Bucs estuvieron cerca de entregar el balón, pero los pañuelos los mantuvieron con vida. Luego otro castigo anuló el FG y les regaló el primero y diez.. Brady no perdonó en su oportunidad de oro y transformó el pañuelo en un touchdown con Gronkowski.

Chiefs 3-14 Buccaneers.

THEY DID IT AGAIN. BRADY TO GRONK. LEGENDARY. #GoBucs : #SBLV on CBS

: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/HJtQf5igunpic.twitter.com/eOSHmkH857 ? NFL (@NFL) February 8, 2021

Joe Biden ha sido de los presidentes más involucrados en el deporte. Desde su candidatura, la relación con los atletas se ha hecho notar y no podía faltar su participación en el Super Bowl LV.

“M atrevería a probar con el joven del que no esperaba tanto. No sé quién va a ganar. Creo que ambos son grandes mariscales de campo.”.

Sin importar cuál sea el gusto musical, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha tenido algo para todos. De bandas escolares al jazz de Nueva Orleans, de la música latina y caribeña a Motown, del rock clásico a la música country, pop, hip hop y rap.

De lo sublime con Tony Bennett, a los bochornoso con el ‘desperfecto de vestuario’ de Janet Jackson, del paso de ‘moon walk’ de Michael Jackson al homenaje de U2 a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, las actuaciones del medio tiempo han generado casi tanta atención como el mismo campeonato de la NFL.

Mira la historia completa, AQUÍ.

Aunque millones de personas verán en el show de medio tiempo, The Weeknd no cobrará ningún centavo por presentarse en el estadio. De hecho, ninguno de los artistas que participan reciben dinero por parte de la NFL.

Por otro lado, los gastos corren a cargo de la liga.

LET’S GO !!!!!! ? The Weeknd (@theweeknd) February 7, 2021

Los Buccaneers despiertan y dan el golpe de timón para darle vuela en el primer cuarto. Brady conectó con Gronkowski, gran jugada de pizarrón. Chiefs 3-7 Bucs.

BRADY TO GRONK IN THE #SUPERBOWL : #SBLV on CBS

: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/HJtQf5igunpic.twitter.com/hjKIHWaYmE ? NFL (@NFL) February 8, 2021

The Weeknd cuenta con una gran cantidad de éxitos a lo largo de su carrera y estamos seguros de sus canciones han sido escuchadas por todos. Puede que varias de ellas no las conozcas, aquí te dejamos una lista para que llegues preparado al show de medio tiempo.

Alerta de marcador en el Raymond James Stadium. En la segunda posesión de los Chiefs, el equipo toma la ventaja con un gol de campo de 49 yardas. Chiefs 3-0 Buccaneers.

Estamos en el primer cuarto.

WE TAKE THE LEAD! pic.twitter.com/29L7q3tig1 ? Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 8, 2021

Muy buena tarde a todos y bienvenidos al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LV desde Tampa Bay. En un show que será totalmente diferente por la pandemia de coronavirus, The Weeknd hará acto de presencia y buscará asombrar al mundo.

Para el canadiense será un reto complicado tratar de alcanzar el podio de los mejores espectáculos de la historia. En la edición anterior Shakira y Jennifer Lopez tuvieron una destacada actuación y se llevaron el reconocimiento de la opinión pública, ahora Weeknd quien ha sido galardonado en múltiples ocasiones, buscará emular el logro de la colombiana.

Aún no han sido confirmados los invitados, pero se espera la participación de Daft Punk o Rosalía. Además de Kendrick Lamar. De igual forma, los grandes hits del artista como Blinding Lights o I Feel It Coming.

Así que no te despegues porque lo mejor del HT Show lo puedes seguir a través de MARCA Claro.

El show del medio tiempo correrá a cargo de The Weeknd.

El espectáculo del medio tiempo comienza unos minutos después del término del segundo cuarto. Por lo que se espera que sea las 7pm del CENTRO y 8pm del ESTE.

Por su parte, el Super Bowl LV finalizará cerca de las 10pm del ESTE y 9PM del CENTRO. Aunque esto puede variar si el partido se lleva a tiempo extra.

