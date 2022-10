Sunak anticipa “decisiones difíciles” tras recibir del rey el encargo de formar Gobierno

“Si he sido elegido líder del partido y primer ministro es para resolverlo y el trabajo comienza inmediatamente”, ha subrayado Sunak, que aspira a “unir” al país y a ganarse la confianza de los ciudadanos, que técnicamente no le han votado como primer ministro y se inclinan ahora, según los sondeos, por conceder una nueva mayoría al Partido Laborista.

You May Also Like