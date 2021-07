sumó hit, error, tirazo y out en el plato – SwingCompleto

El novato cubano, con toda la potencia de su brazo, lanzó al cortador, quien no era otro que el pinero Andy Ibáñez, quien al darse cuenta de que “La Piña” había doblado rumbo a la goma, le metió dinamita para, en una jugada muy cerrada, poner out al inicialista de los Astros en lo que resultó, sin lugar a dudas, la jugada más cubana de la temporada.

