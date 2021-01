¡Sumémonos a la Acción Ciudadana!

No podíamos negarles la oportunidad a 200 jóvenes de formarse e impactar en sus comunidades. No podíamos fallarles a todos los que habían esperado un año con la emoción de formarse y tener la ocasión de aprender, de crear, de crecer y, sobre todo, de incidir. Así que, a pesar del reto del distanciamiento social, el Canal de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación, con el apoyo de sus aliados y voluntarios, se propusieron llevar a cabo el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2020, por primera vez, totalmente en modalidad virtual, en dos versiones, 1.0 (inicial) y 2.0 (avanzado).

En su momento, pensar en todos los factores que nos hacían creer que no podía llevarse a cabo un LLAC, era inevitable. Tener en cuenta todos los beneficios que significan para la Juventud y el país, nos hizo tener la voluntad de trascender la queja y la resignación, a la propuesta y a la acción. Sabíamos que sería un reto grande. La recompensa valía la pena. Estábamos conscientes del impacto que tendría no solo en la vida de los jóvenes que participarían, sino también en la de los cientos de beneficiarios de los proyectos y programas y en el propio país.

