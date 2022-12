Sujétate con firmeza antes de ver el enorme tatuaje que Arcángel se hizo en honor a su hermano y requirió total anestesia

Respecto a la colaboración entre dos íconos de la música urbana como son Bad Bunny y Arcángel , el artista comentó a Rolling Stone: “Fue una canción que él me envió hace como una semana. Ya yo tenía el disco terminado y estábamos esperando por él”. “Nosotros no nos hemos visto en unos cuantos meses, y grabamos el último tema para mi álbum esta semana. O sea, ayer fue que lo vinimos a entregar y todas las partes estaban contentas con la masterización de la canción, estamos todos de acuerdo, así que ayer fue que vinimos a terminar y ya el álbum sale en dos días”, afirmó Arcángel sobre el trabajo junto al conejo malo. Bad Bunny además compartió en sus redes sociales el estreno del álbum titulado “Sr. Santos”.

Cuando su hermano falleció, Arcángel escribió un doloroso mensaje en redes sociales ; el mismo parece estar dirigido a Dios. “Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseño a que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada, y aunque duela a un nivel inexplicable, si es así tu voluntad, te repito que la acepto papá ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento”.

El tatuaje en memoria de su hermano que Arcángel inmortalizó en su piel no fue un tatuaje más, sino que requirió de anestesia total y dos sesiones de 4 horas en las que 4 artistas trabajaron en conjunto. Es por esto que el diseño fue compartido no solo por el exponente de la música urbana , sino también en las redes sociales del estudio de artistas que lo realizó. El homenaje para Justin Santos fue por partida doble de parte de su hermano Austin, tatuaje y un álbum en el que Arcángel es acompañado por su amigo Bad Bunny .

You May Also Like