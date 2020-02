Sujetadores y otras prendas para mujeres con mastectomía que no quieren reconstruirse el pecho

Idoia Miranda fue una de estas mujeres. Tras pasar por una mastectomía no quería ni reconstruir su pecho ni utilizar una prótesis. Pero, no conseguía encontrar prendas que se ajustasen a sus expectativas. Así que diseñó un boceto de un sujetador para Teta&Teta. De momento, es solo eso, por esta razón, está buscando el apoyo necesario para poder llevar a cabo su idea.

En el momento de adquirir sujetadores u otro tipo de prendas, estas mujeres se encuentran con una realidad difícil . No existe ropa ni lencería que les permita sentirse cómodas y seguras de sí mismas. Al menos, no en las tiendas habituales.

