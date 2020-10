Suiza no ingresará ancianos en las UCI si hay saturación por coronavirus

“Cuando salió esta directiva, saltamos sobre la silla. Decidir a quién reanimar y a quién no, es duro, muy duro para cualquier médico. Pero este documento, que es público, es una garantía para los médicos y los propios pacientes que pueden no querer ser sometidos a más tratamientos. Así las reglas son claras”, ha declarado Franco Denti, presidente del Colegio de médicos del Tesino.

