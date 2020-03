Sugieren que quienes no han visto afectada su situación sigan pagando obligaciones a los bancos

Carlos Berguido , presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) dijo este 19 de marzo en conversación telefónica con La Prensa que “la intención de la banca es ayudar a quien necesita ayuda. Si hay otras personas que pueden pagar, que no necesitan estos aplazamientos de pago, lo lógico es que lo hagan porque no hacerlo sería aprovecharse de una situación delicada y el ciclo económico tiene que seguir fluyendo”.

