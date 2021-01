Sugar Bowl 2021: Clemson 28-49 Ohio State, resultado y jugadas de la semifinal del College Football Playoff de la NCAA

Clemson 28-49 Ohio State | FINAL |: ¡¡¡FORMACIÓN VICTORIA!!! Rodilla al piso y Ohio State LOGRA VENCER POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA A CLEMSON en juegos de tazón colegial. Se quedan con el SUGAR BOWL y pelearán por el Campeonato Nacional de la NCAA.

Trevor Lawrence se despide de su universidad con derrota y en su camino queda la NFL por delante, donde está proyectado a ser el pick número 1 global, que tiene el equipo de Jacksonville Jaguars.

Alabama Crimson Tide vs Ohio State Buckeyes, la final 2020 del Campeonato Nacional de la NCAA. CONFIRMADO.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 1:31 |: ¡SE MANTIENE LA INTERCEPCIÓN! Ohio State tendrá la posesión en su yarda 38 con menos de dos minutos para quedarse con el Sugar Bowl y avanzar al Campeonato Nacional de la NCAA.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 1:31 |: ¡¡¡TREVOR LAWRENCE ES INTERCEPTADO POR PRIMERA VEZ EN EL PARTIDO EN ZONA DE ANOTACIÓN!!! El quarterback lanzó en 4ta oportunidad y había encontrado receptor, pero le quitan el ovoide y en el rebote apareció el defensido Banks, para regresar el ovoide 38 yardas.

La jugada está en revisión por posible anotación.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 2:49 |: Galloway recibe un largo envío de 23 yardas de Trevor Lawrence y mete a su equipo a zona roja, pero aún con el cronómetro corriendo. Clemson aun tiene dos tiempos fuera.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 3:29 |: Trevor, pase de 13 yardas con su receptor Rodgers, pero los jugadores no logran salirse del campo, gracias a la aplicación defensiva y el reloj no se detiene.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 4:22 |: Lawrence carbura el ataque. Pase de 9 yardas con Williams, que consigue el 1ro & 10 y que coloca a su equipo en su yarda 46, mientras que el reloj sigue su marcha.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 4:47 |: Después de dos castigos consecutivos por salida en falso, finalmente Ohio State logra ejecutar la patada de despeje y Clemson tendrá el balón en su yarda 37 para una nueva oportunidad de sumar puntos.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 6:11 |: ¡Trey Sermon, como un tren! En 2da & 11, arrastra defensas hasta 15 yardas… ¡¡¡PEEEERO!!! Se marca un foul personal por jalar de la careta en contra del propio corredor y es 3ra & 11.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 7:49 |: TREVOR LAWRENCE EN 4TA OPORTUNIDAD… ¡¡¡Pase incompleto!!! Presión intensa de la defensa, que colapsa la bolsa y provocan que los Tigers pierdan el balón por downs con poco menos de 8 minutos en el reloj.

Ohio recupera en su yarda 33.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 9:16 |: ¡¡SUSTO PARA CLEMSON!! Trevor Lawrence es capturado y soltó el ovoide, pero rápido un liniero recupera la posesión, para un pérdida total de 13 yardas para el equipo de Clemson.

Situación de apremio para los Tigers…

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 9:39 |: 11 yardas ganadas para Travis Etienne para meterse a campo rival de manera caso inmediata e intentar lastimar rápido antes de que el reloj marque los últimos minutos.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 9:55 |: Comienza un nuevo ataque para Clemson, luego de un 3 y fuera para Ohio State, desde la 46 de propio campo gracias a un bloqueo ilegal en el regreso de patada.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 9:55 |: Tiempo para hablar dentro del campo. Ohio State pide un tiempo fuera en el 4to cuarto, donde la intención de consumir tiempo comienza a ser notoria, pero se encuentran en situación de 3ra & 4.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 10:42 |: Ohio State y su ofensiva saldrá desde la 25 de propio campo para buscar mantener la explosividad en su ataque o bien, consumir tiempo al reloj para amarrar este Sugar Bowl y pelear por el Campeonato Nacional.

Clemson 28-49 Ohio State | 4Q | 10:50 |: ¡¡¡TOUCHDOWN, CLEMSON!!! Trevor Lawrence recibió presión, golpes y casi es interceptado durante la serie ofensiva, pero al final conecta con Chris Powell para una anotación de 26 yardas y meter presión al final de este Sugar Bowl.

Clemson is still fighting pic.twitter.com/RtyswseK0o ? ESPN (@espn) January 2, 2021

Clemson 21-49 Ohio State | 4Q | 11:41 |: ¡Interferencia defensiva! Cuando Ohio había podido incomodar al quarterback, se imponen 15 yardas y Clemson se mete a zona roja de manera automática.

Clemson 21-49 Ohio State | 4Q | 12:21 |: Lawrence pase de 11 yardas para Powell y meterse a la 35 de clemson. Cerca de zona roja para intentar poner más decoroso el marcador frente a Ohio State.

Clemson 21-49 Ohio State | 4Q | 14:03 |: Castigo por jalar de la careta a la defensa en el acarreo de Rodgers, por lo que regalan 15 yardas y Clemson avanza a la 44 de propio campo.

Clemson 21-49 Ohio State | 4Q | 14:13 |: JUSTIN.. FIELDS… Pase de 45 yardas del mariscal de Ohio State para Jameson Williams, quien recibe dentro de la zona de anotación para concretar la paliza con 49 puntos en contra de Clemson.

En dos jugadas, menos de un minuto consumido, los Buckeyes acumularon 59 yardas totales…

6 TOUCHDOWNS FOR JUSTIN FIELDS pic.twitter.com/9WecXeo91H ? ESPN (@espn) January 2, 2021

Clemson 21-42 Ohio State | 4Q | 14:52 |: Sermon sigue sumando yardas y logra otras 14 para mover las cadenas para meterse a la 45 de campo rival y asegurando el reloj a favor.

Clemson 21-42 Ohio State | 4Q | 15:00 |: ¡Se la querían jugar en 4ta y son castigados! Salida en falso por un hombre en la línea ofensiva en 4ta & 1, pero al recibir cinco yardas en contra, despejan el ovoide y Ohio State saldrá desde su yarda 41.

Clemson 21-42 Ohio State | 4Q | 15:00 |: ¡¡¡TRES Y FUERA PARA CLEMSON!!! La defensa de Ohio State se aplica y evitan que progrese la respuesta de los Tigers. Con esto se termina el tercer cuarto y el Sugar Bowl está cada vez más cerca de quedarse para la Estatal de Ohio.

Clemson 21-42 Ohio State | 3Q | 1:59 |: ¡¡Bang!! Justin Fields capturado para un pérdida de ocho yardas en 3ra & 9, por lo que vendrán los equipos especiales para regresar el balón.

El Fumble es bien contenido por la defensa de Clemson y Trevor Lawrence regresa al campo en su yarda 13.

Clemson 21-42 Ohio State | 3Q | 3:54 |: Ofensiva de ataque rápido para Ohio State; pase de 11 yardas de Fields para Willimas en la banda, para lograr el 1ro & 10 a la 46 de Clemson.

Clemson 21-42 Ohio State | 3Q | 3:54 |: ¡¡FUMBLE DE TREVOR LAWRENCE!! En la 40 de los Buckeyes, el mariscal es presionado y golpeado por la defensa y soltó el ovoide, recuperado por los pesados defensivos de Ohio State.

Fields regresa al campo en la 43 de propio campo, en el primer intercambio de balón en contra de Clemson.

The Buckeyes defense forces the fumble on Trevor Lawrence. pic.twitter.com/LDp5bDAd67 ? ESPN (@espn) January 2, 2021

Clemson 21-42 Ohio State | 3Q | 4:33 |: ¡Otro riflazo de Lawrence! Otra vez con Allen para meterse en la 40 de Ohio State, en un lanzamiento de 24 yardas. ¡Bang!

Clemson 21-42 Ohio State | 3Q | 4:55 |: Ya mueve las cadenas Trevor Lawrence y compañía. Pase completo para Allen de 11 yardas para meterse en la 36 y encaminar el ataque.

Clemson 21-42 Ohio State | 3Q | 4:55 |: Nueva oportunidad para los Clemson Tigers de sumar puntos y lo harán desde la 25 de propio campo.

Clemson 21-42 Ohio State | 3Q | 5:04 |: ¡¡¡WOW, JUSTIN FIELDS!!! WOW… Pase de 56 yardas para Chris Olave, para su segunda recepción de anotación en la noche, ambas en el tercer cuarto y sumar ya 41 puntos ante la defensa de Clemson, que solo tenía un promedio de 17 en contra en temporada regular…

EL SUGAR BOWL ESTÁ QUE ARDE.

WOW! JUSTIN FIELDS LET IT FLY FOR A 56-YARD TOUCHDOWN pic.twitter.com/9z8zy0qEJC ? ESPN (@espn) January 2, 2021

Clemson 21-35 Ohio State | 3Q | 6:18 |: Otra vez por tierra, pero ahora con Williams, que recoer 15 yardas para mover las cadenas para Ohio State y descansar a su equipo en la 44 de propio campo.

Clemson 21-35 Ohio State | 3Q | 7:09 |: ¡¡Trey Sermon se había escapado 91 yardas hasta la anotación!! Pero había sido derribado y tocó el suelo con el codo, por lo que la jugada se revisó y terminó en un acarreo de 14 yardas hasta la 23 aún de propio campo.

Clemson 21-35 Ohio State | 3Q | 7:56 |: ¡Error de Ohio State en la patada de salida! Habían visto que el balón podía rebotar en la zona de anotación, pero no fue así y tuvieron que protegerlo en su yarda 9 y desde ahí saldrá el ataque.

Clemson 21-35 Ohio State | 3Q | 8:02 |: ¡¡¡POWELL!!! TOUCHDOWN, CLEMSON. La intercepción en propia zona se regresó hasta el otro lado de alguna manera, con un pase corto de Lawrence a su receptor que recorrió las 10 yardas hasta la anotación y recortar distancias en el Sugar Bowl.

Powell reaches for the pylon and scores pic.twitter.com/Vf2tVJU5vz ? ESPN (@espn) January 2, 2021

Clemson 14-35 Ohio State | 3Q | 8:41 |: ¡¡Chris Powell!! Stiff Arm para mandar al abismo al defensor que lo cubría en un pase de 29 yardas de Trevor Lawrence a zona roja y lo consigue.

1ra & Goal para Clemson con una jugada de poder del receptor abierto de los Tigers.

Clemson 14-35 Ohio State | 3Q | 9:13 |: Travis Etienne consigue el 1ro & 10 por tierra, con un acarreo suficiente de dos yadas para colocarse en la 39 de campo rival.

Clemson 14-35 Ohio State | 3Q | 10:54 |: Otro pase para mover las cadenas. Lawrence para Spector que coloca el ovoide justo en la yarda 50, en un pase de 8 yardas para el segundo 1ro & 10 en la serie para Clemson.

Clemson 14-35 Ohio State | 3Q | 11:35 |: Trevor Lawrence atacando rápido y moviendo las cadenas. Pase completo de 13 yardas con Williams, para colocarse en la 33 de propio campo.

Clemson 14-35 Ohio State | 3Q | 11:53 |: Habíamos hablado bien de él… y es interceptado… ¡PRIMER INTERCAMBIO DE BALÓN DE LA NOCHE! Luego de un intento largo de Fields a la zona de anotación, pero el linebacker Mike Jones Jr. intercepta y recupera le da la posesión a Clemson, evitando puntos en contra.

Clemson 14-35 Ohio State | 3Q | 13:31 |: ¡Confirmado! Justin Fields está sano y más fuerte… Pase de 36 yardas para Chris Olave directo a la yarda 14 de Clemson. ZONA ROJA en apenas cuatro jugadas.

Clemson 14-35 Ohio State | 3Q | 14:39 |: Primer acarreo de uno de los hombres de la noche, Trey Sermon, con una ganancia de 14 yardas en la segunda jugada de la serie ofensiva.

Clemson 14-35 Ohio State | 3Q | 15:00 |: ¡PATADA DE SALIDA PARA LA SEGUNDA MITAD! Para mala noticia de Clemson, Ohio State recibe la posesión para arrancar el tercer cuarto.

Punto importante para conocer el estado de salud de Justin Fields luego de la lesión que lo aquejó al final del segundo cuarto.

Clemson 14-35 Ohio State | MEDIO TIEMPO |: ¡Se termina la primera mitad del Sugar Bowl! Ohio State demostrando un tremendo poder ofensivo ante una de las mejores defensas del 2020 de la NCAA y están sorprendiendo a los subcampeones nacionales del 2019.

Clemson 14-35 Ohio State | 2Q | 0:16 |: ¡¡¡TOUCHDOWN, OHIO STATE!!! Justin Fields, como Superman contra todo y todos, lanza otra vez en zona prometida con Jeremy Ruckert para 12 yardas y poner el marcador a tres anotaciones de distancia.

DOS ANOTACIONES DESPUÉS DE LA LESIÓN PARA FIELDS.

ANOTHER OHIO STATE TOUCHDOWN Buckeyes take a 35-14 lead over Clemson at the half #CFBPlayoffpic.twitter.com/dfIapkdp73 ? ESPN (@espn) January 2, 2021

Clemson 14-28 Ohio State | 2Q | 0:27 |: ¡Otra vez Fields! Como si no tuviera dolor… completa un pase de 26 yardas totales después de la recepción con Jeremy Ruckert, para el 1ro & 10 en la 12 de Clemson.

Clemson 14-28 Ohio State | 2Q | 1:07 |: Fields al aire, pero corto… com?pleto con Sermon para una ganancia más que suficiende de seis yardas y colocarse ya en la 38 de Clemson.

Clemson 14-28 Ohio State | 2Q | 1:45 |: Mueve las cadenas Sermon, con otro escape de 10 yardas y consumiendo tiempo en el reloj, que marca apenas un minuto restante mientras la ofensiva de los Buckeyes sigue carburando.

Clemson 14-28 Ohio State | 2Q | 1:54 |: Justin Fields se queda con el balón y al no encontrar receptor, cae derribado por Spector para la primera captura de la noche y una pérdida de 3 yardas.

Clemson 14-28 Ohio State | 2Q | 2:43 |: Juego con el reloj para Ohio State. Trey Sermon cargando con el ataque de los Buckeyes con jugadas de engaño y logra un 1ro & 10 con un acarreo de 10 yardas en 2da & 2.

Clemson 14-28 Ohio State | 2Q | 3:29 |: ¡Llegaron hasta la 43! Clemson regresa el ovoide a Ohio State y Justin Fields regresa al campo, pero con dolor todavía luego de pasar por la tienda de atención médica.

Clemson 14-28 Ohio State | 2Q | 5:12 |: Primera jugada y el quarterback de los Tigers pone el ejemplo con un acarreo de 11 yardas para el primer 1ro & 10 en dos series ofensivas.

Clemson 14-28 Ohio State | 2Q | 5:18 |: Turno de Lawrence nuevamente, luego de la anotación y saldrá desde su yarda 25 con la obligación de anotar para reaccionar en lo que resta del segundo cuarto.

Clemson 14-28 Ohio State | 2Q | 5:18 |: ¡¡¡Touchdown, BUCKEYES!!! Justin Fields, con la evidente dolencia en su costillar, lanza el pase directo a la zona de anotación, para Chris Olave quien completa la jugada de 9 yardas para poner con ventaja de 2 anotaciones a Ohio State, sobre Clemson.

Clemson 14-21 Ohio State | 2Q | 6:11 |: Los oficiales revisaron la acción y se confirma el castigo en contra de Clemson. El linebacker, líder de la defensa, Skalski es penalizado por targeting con la descalificación del Sugar Bowl.

James Skalski was called for targeting and ejected after this hit on Justin Fields. pic.twitter.com/0oqTQCTEDi ? ESPN (@espn) January 2, 2021

Clemson 14-21 Ohio State | 2Q | 6:11 |: Situación de 3ra oportunidad y 13 yardas, donde Justin Fields tuvo que improvisar y correr para buscar la marca del 1ro & 10, pero el linebacker Skalski lo recibe como un muro y directo con la coronilla del casco a la altura de las costillas y deja muy herido al quarterback de Ohio State.

La jugada se revisa por posible ‘Targeting’.

Clemson 14-21 Ohio State | 2Q | 7:01 |: Tiempo Fuera de los oficiales por una lesión a la defensiva de Clemson, luego de un acarrero de una sola yarda de Sermon, quien ya suma 93 yardas en nueve acarreos en la primera mitad, con un TD.

QUÉ NOCHE LA DE OHIO, que busca cobrar venganza del año anterior ante Clemson.

Clemson 14-21 Ohio State | 2Q | 8:58 |: ¡¡¡WOW!!! TREY SERMON con otro escape con puro poder de 30 yardas hasta la 27 de Clemson, que sufre a la defensa con este ataque de los Buckeyes.

Clemson 14-21 Ohio State | 2Q | 8:58 |: Fields sí conecta y consiguie el 1ro & 10… Pase de nueve yardas con Olave, para colocar a su equipo en la 37 de propio campo.

Clemson 14-21 Ohio State | 2Q | 9:49 |: ¡Otro 3 y fuera para Clemson! Jugando apurada la defensa de Ohio State, que comienza a anular el ataque aéreo de Lawrence.

Patada de despeje y Ohio State saldrá de su yarda 25.

Clemson 14-21 Ohio State | 2Q | 10:43 |: ¡Buena posición de campo para Clemson! Patada de salida que Travis Etienne regresó 26 yardas hasta la 31 de propio campo, donde nuevamente Trevor Lawrence saldrá para buscar la anotación, ahora del empate.

Clemson 14-21 Ohio State | 2Q | 10:43 |: ¡¡¡TOUCHDOWN, OHIO STATE!!! Ataque imparable que termina con un pase de 17 yardas de Fields para Ruckert, quien recibe y se mete sin problemas a la zona prometida.

LOS BUCKEYES TOMAN LA VENTAJA EN EL SUGAR BOWL.

Justin Fields delivered to get the Buckeyes six pic.twitter.com/c1vJDZyUEh ? ESPN (@espn) January 2, 2021

Clemson 14-14 Ohio State | 2Q | 11:54 |: ¡Justin Fields pone a Ohio State en zona roja! Acarreo sorpresa para sumar 17 yardas al ataque y se instala en la 19 de Clemson.

Clemson 14-14 Ohio State | 2Q | 12:25 |: Situación de tercera oportunidad ¡y Fields conecta con Smith-Njigba para 12 yardas más y cruzar el medio campo! A la 48 de Clemson.

Clemson 14-14 Ohio State | 2Q | 13:49 |: Ahora mueven las cadenas por tierra… Trey Sermon con 14 yardas más a su cuenta personal en un acarreo por el centro y están cerca del medio campo.

Clemson 14-14 Ohio State | 2Q | 14:51 |: Pase pantalla de Fields con Olave y hay un 1ro & 10 para Ohio State, luego de la ganancia de 11 yardas y se meten a su yarda 27.

Clemson 14-14 Ohio State | 2Q | 14:51 |: Desde la 18 de propio campo, Ohio State saldrá al ataque para intentar tomar la ventaja por primera vez en la noche, en el Sugar Bowl desde Lousiana.

Clemson 14-14 Ohio State | 2Q | 15:00 |: Termina el primer cuarto con un “Three n’ out” para Clemson, luego de un pase de seis yardas de gannacia de Lawrence para Powell, que no pudo cruzar la marca del 1ro & 10 y tendrán que despejar para que Ohio tenga el primer ataque del segundo capítulo.

Clemson 14-14 Ohio State | 1Q | 1:36 |: De regreso Lawrence y su ataque desde su yarda 35, luego de la patada de salida que se fue por las laterales y se agregan 10 yardas en favor de Clemson.

Clemson 14-14 Ohio State | 1Q | 1:41 |: ¡¡¡TOUCHDOWN, BUCKEYES!!! Pase de 8 yardas de Fields, el primero de la noche para anotación y lo consigue con su ala cerrada Luke Farrell, en medio de la marca del defensivo dentro de la zona pintada.

¡Tremendo primer cuarto que hemos tenido!

Clemson 14-7 Ohio State | 1Q | 3:55 |: ¡¡¡IMPRESIONANTE JUSTIN FIELDS!!! Pase perfecto de 47 yardas para Garrett Wilson, con la recepción perfecta en la yarda 5 de Clemson.

¡Sorprenden a la defensa de los Tigers!

Clemson 14-7 Ohio State | 1Q | 5:01 |: Los Buckeyes mueven las cadenas en la primera jugada de la serie. Justin Fields en jugada de engaño, se mete 12 yardas hacia adelante y consigue el 1ro & 10. Ya dentro de la 40 de propio campo.

Clemson 14-7 Ohio State | 1Q | 5:05 |: ¡¡TOUCHDOWN POR TIERRA DE CLEMSON!! Travis Etienne se escapa por el centro para una anotación de tres yardas y los Tigers retoman la ventaja esta noche en el Sugar Bowl.

7 jugadas, 75 yardas, 4 minutos consumidos en el ataque del subcampeón de la NCAA.

Etienne puts the Tigers back on top pic.twitter.com/FEp8RuRak7 ? ESPN College Football (@ESPNCFB) January 2, 2021

Clemson 7-7 Ohio State | 1Q | 6:32 |: Lawrence con Etienne y otro 1ro & 10. Suman otras 16 yardas en jugada de pase, para meterse a zona roja. ¡Vaya respuesta que tiene Clemson!

Clemson 7-7 Ohio State | 1Q | 7:33 |: ¡Lawrence suelta el brazo! Ganacia de 16 yardas en un balazo del mariscal a los brazos de Rodgers y ya están en campo de Ohio State de manera rápida.

Clemson 7-7 Ohio State | 1Q | 7:59 |: Rápido 1ro & 10 con un acarreo de Galloway para 15 yardas, gracias a los buenos bloqueos para doblar la esquina y mover las cadenas.

Clemson 7-7 Ohio State | 1Q | 7:59 |: Vendrá el intento de respuesta de Clemson, luego de ser retirados rápido en la serie anterior y lo harán en su propia yarda 25 con tiempo en el reloj, aunq en el primer cuarto.

Clemson 7-7 Ohio State | 1Q | 8:06 |: ¡ACARREO DE PODER Y TOUCHDOWN, OHIO STATE! Trey Sermon, que antes había puesto a su equipo en campo rival con una carrera de 34 yardas, ahora se escapó por el centro para la anotación de 32 yds.

¡¡SE EMPATA EL SUGAR BOWL!!

Trey Sermon won this foot race to the end zone pic.twitter.com/KynUeMx8Hi ? ESPN (@espn) January 2, 2021

Clemson 7-0 Ohio State | 1Q | 9:11 |: ¡Ahora sí! 1ro & 10 para Ohio State en el ataque, en el pase de Fields para Chris Olave, que ganó 11 yardas, con dos extra después de la recepción.

Clemson 7-0 Ohio State | 1Q | 9:31 |: ¡Tres y fuera para Clemson! Presión al quarterback, que soltó el brazo en dos ocasiones que terminaron en pase incompleto, para acabar rápido la serie.

Clemson 7-0 Ohio State | 1Q | 10:13 |: Regresa la ofensiva de los Tigers y con el touchback, saldrán desde su yarda 25 para el segundo ataque de la noche ante Ohio State.

Clemson 7-0 Ohio State | 1Q | 10:13 |: Jugada por tierra por Justin Fields … ¡Y NO CRUZA EL PLANO! Tackleo perfecto de la línea defensiva de Clemson, que incluso provocó un Fumble, pero fue recuperada por Ohio y es cuarto down para el primer ataque de los Buckeyes.

Clemson 7-0 Ohio State | 1Q | 10:54 |: Tiempo Fuera solicitado por Fields, en 3ra & 2 por avanzar en su yarda 33. Algo que no le gustó al marsical de Ohio State y quema su primera detención de reloj de la mitad.

Clemson 7-0 Ohio State | 1Q | 12:10 |: Turno de Ohio State y Justin Fields de responder. El ataque de los Buckeyes saldrá desde la 25 de propio campo. Tarea nada sencilla hacerle daño a la defensa de Clemnson…

Clemson 7-0 Ohio State | 1Q | 12:18 |: ¡TOUCHDOWN, TIGERS! 2 minutos y medio les tomó cruzar el plano contrario, con un buen acarreo de dos yardas por parte de Trevor Lawrence, para la primera anotación de la tarde.

Serie de solo 8 JUGADAS.

TOUCHDOWN TIGERS! Best arm talent in the country… and hell also outrun your defense. #Trevor4Heisman puts the Tigers on the board first! That opening drive? 82 yards on 8 plays. Giddyup.#ALLIN || Watch on ESPN pic.twitter.com/2xKwq7uYM9 ? Clemson Football (@ClemsonFB) January 2, 2021

Clemson 0-0 Ohio State | 1Q | 13:11 |: ¡¡¡JUGADA ENORME PARA LOS TIGERS!!! Lawrence con un pase de 27 tardas para Cornell Powell, que con cobertura bajó el ovoide en la yarda 5 de los Buckeyes. ¡PRIMERA & GOAL!

Clemson made big plays to grab its first TD pic.twitter.com/Zx0X88tewn ? SportsCenter (@SportsCenter) January 2, 2021

Clemson 0-0 Ohio State | 1Q | 14:06 |: ¡Otra vez Etienne! Jugada de seguridad con su corredor y se escapa 26 yardas para meterse a la 37 de Ohio State en un rápido ataque.

Clemson 0-0 Ohio State | 1Q | 14:31 |: Dos jugadas y ya hay 1ro & 10 para Clemson. Pase corto para una ganancia de 11 yardas con Travis Etienne.

Clemson 0-0 Ohio State | 1Q | 15:00 |: ¡PATADA DE SALIDA! Comienza el Sugar Bowl por un lugar en el Campeonato Nacional donde ya espera Alabama. Trevor Lawrence y su ataque saldrán desde la yarda 18 de propio campo.

Saltan al campo los equipos para efectuar el volado y que se de paso al Sugar Bowl. Ohio State gana el volado y eligen entregar la primera posesión ofensiva a Clemson, por lo que Trevor Lawrence comenzará temprano su show en búsqueda del Campeonato Nacional

Trevor Lawrence, el llamado a ser el pick número 1 del Draft 2021 de la NFL, que aseguraron los Jacksonville Jaguars, ha tenido una temporada 2020 en la NCAA de 2753 yardas por aire, 22 pases de TD y solo 4 intercepciones, para un rating de 172.7.

En frente tendrá a Justin Fields, mariscal de Ohio State, que sumó 1,521 yds aéreas, 15 TDs, 5 INT y un rating de 174.5, en una campaña más corta para los Buckeyes.

¡Se acabó! Alabama vence a Notre Dame con un aplastante marcador de 14-31 y se quedan con el Rose Bowl para pelear por el Campeonato Nacional de la NCAA y esperan al ganador del Sugar Bowl, donde Trevor Lawrence podría buscar revancha antes de partir a la NFL.

Los Tigers han jugado cuatro juegos de Tazón colegial ante los Buckeyes y en todos se han llevado la victoria, incluyendo dos semifinales del College Football.

1978, Gator Bowl: Clemson 17-15 Ohio State

2014, Orange Bowl: Clemson 40-35 Ohio State

2016, Fiesta Bowl: Clemson 31-0 Ohio State

2019, Fiesta Bowl: Clemson 29-23 Ohio State

Para esta edición de la temporada 2020 en el Sugar Bowl, dentro del Mercedes-Benz, donde Trevor Lawrence perdió el Campeonato Nacional ante Joe Burrow y LSU, será la quinta edición entre estas universidades, una vez más por un boleto al codiciado trofeo de la NCAA.

Se espera que esta segunda semifinal sea más pareja que el Rose Bowl entre Alabama y Notre Dame.

La línea de apuestas tiene a Clemson favorito por 7 puntos, con el total de puntos en 68.5, que nos daría un marcador de 38-30.5 para los Tigers. ¿Será así la historia del Sugar Bowl?

Dos viejos conocidos se vuelven a ver las caras en las semifinales del College Football Playoff. Tal como pasara en el Fiesta Bowl de 2016 y el año pasado también en Arizona, los Tigers de Clemson y los Buckeyes de Ohio State se ven las caras para luchar por el boleto al campeonato nacional.

Ahora el escenario no será el State Farm Stadium de Glendale, sino el Superdome de Nueva Orleans en el Sugar Bowl, un escenario que no trae los mejores recuerdos a Clemson, ya que la temporada pasada perdieron el campeonato nacional ahí contra LSU.

Si bien se esperaba que Alabama dominara la otra semifinal, el Sugar Bowl pinta a ser mucho más cerrada al tener a dos de los mejores quarterbacks de cara al próximo Draft, Trevor Lawrence y Justin Fields. Ambos están proyectados a irse temprano en el Draft de abril, con Lawrence apuntado al #1 a Jacksonville, y el año pasado nos dieron un partidazo.

Clemson remontó en la segunda mitad y el partido no se definió sino hasta los últimos segundos, cuando Nolan Turner interceptó a Fields en las diagonales con menos de un minuto por jugar para preservar el triunfo 29-23.

Ahora la historia es distinta, pero se espera fútbol americano de alta calidad. Ya no están jugadores que fueron Top 10 en el anterior Draft como Chase Young, Jeff Okudah e Isaiah Simmons, pero estos equipos se arman cada año y tenemos a lo mejor de lo mejor en esta noche de Año Nuevo y que estaremos viviendo juntos en MARCA Claro.