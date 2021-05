Suerte y alegría | La Prensa Panamá

Mientras nos roban, piensen en dar su voto a los más desconocidos que se presenten a las próximas elecciones. No podrán hacerlo peor que estos, o lo harán, por lo menos, de otro modo. Los políticos que nos gobiernan no los tenemos por buena o por mala suerte, no es porque estemos salaos. Son producto de nuestra necedad ciudadana: la suerte, buena o mala, hay que trabajársela.

Una vez más, esto de la Lotería es un síntoma: los gobiernos heredan la corrupción y no parecen tener interés en combatirla. Pasan por alto peculados, rebuscas y demás “chances clandestinos” que corren funcionarios de toda índole con tal de ampliar el negocio, bajo la mirada cómplice de sus correligionarios que temen descubrir la jugada para no tener problemas. Una gran tristeza.

Ahora resulta que se está investigando otra supuesta trama de corrupción en la Lotería Nacional. No seré yo quien pretenda justificar a éste ni a ningún gobierno, pero ustedes saben como yo que esta no es noticia nueva: “se repite la historia, solo cambia el actor”, como cantaba el gran José Feliciano.

