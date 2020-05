Suecia sigue apostando por la estrategia más suave con la Covid-19 pese a tener la tasa de mortalidad más alta de la zona

Britton habló de “tragedia” e invalidó su pronóstico; Tegnell, en cambio, aseguró que los números no difieren mucho de lo que esperaban y que no están “muy intranquilos”, además de estimar que la inmunidad actual en la capital podría rondar el 20 %.

“En el fondo tenemos la misma estrategia que el resto: intentar reducir el contagio y el número de muertos , que no se sature la sanidad y minimizar los efectos en la economía y el empleo”, aseguró Linde, que habla de “una maratón y no un esprint” contra el virus.

